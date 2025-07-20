Bursa'da Şüpheli Etrafta Ateş Açtı, Panik Yarattı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi etrafa ateş açarak korku dolu anlar yaşattı. Şans eseri kimse yaralanmazken, bazı araçlar mermilerin hedefi oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli etrafa ateş açıp korku dolu anlar yaşattı. Şans eseri kimseyi yaralamayan mermiler park halindeki bazı otomobillere isabet etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Gür Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, olay yerinden geçen bir şahıs etraftaki bazı iş yerlerine ateş açtı. Panik dolu anlar yaşayan vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. Şans eseri kimseye bir zarar gelmezken, etrafta bulunan park halindeki bazı araçlar kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine gelen ekipler olayla ilgili tahkikat başlatırken, şüpheli ise yakalandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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