Bursa'da Silahlı Saldırı: Araçlara Ateş Açıldı, İşyerlerine Kurşun İsabet Etti

Sabaha karşı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çarşı içinde meydana gelen olayda park halindeki bir otomobilden, aynı bölgeye gelen bir başka otomobile doğru silahla ateş edildi. Araçların ikisinin de olay yerinden uzaklaştığı olay sonrasında bölgedeki bir kafe ile ayakkabıcı dükkanının camlarına kurşun isabet etti.

Olay, saat 05.30 civarlarında Bursa Orhangazi'de meydanda Horhor Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tozkoparan Caddesi girişine gelerek park eden bir otomobile karşı köşede park halindeki bir başka otomobilden inen şahıs silahla ateş etti.

Araçlar olay yerinden kaçtı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silahlı saldırı sonrasında her iki araç da olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahtan çıkan mermiler ise bölgedeki bir kafe ile yanında bulunan ayakkabı dükkanına isabet etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri mermi isabet eden iki işyerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak olay yerinden kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. - BURSA