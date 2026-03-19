Bursa'da husumetli aileler iftar sofrasında barıştı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kafede çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları, Ramazan ayında düzenlenen iftar programında bir araya gelerek barıştı.

1 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından Ağrı İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Erhan Öztürk, kavganın tarafı olan Muş ve Vanlı ailelerle görüşmelere başladı. Aile büyükleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de devreye girmesiyle yaklaşık 3,5 ay süren süreç sonunda taraflar barışmaya ikna edildi.

Kentte düzenlenen iftar programına kanaat önderleri ile taraf aileler katıldı. Programda yapılan konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra iki taraftan seçilen kişiler sahneye çıkarak Kur'an-ı Kerim'in altından geçti ve husumetin sona erdiğine dair yemin etti. Program sonunda taraflar el sıkışarak barışı resmileştirdi.

İftar sonrası açıklama yapan Dernek Başkanı Erhan Öztürk, olayın ardından taraflarla birebir temas kurduklarını belirterek, "Mübarek ayda iki aileyi bir araya getirdik. Kardeşlik bağlarının yeniden güçlendiğine şahit olduk. Adeta ikinci bir bayram yaşadık" dedi.

Benzer olayların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Öztürk, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak gençlerin bu tür olaylardan uzak tutulması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, 1 Aralık 2025'te yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı