Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Gemlik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 52 yaşındaki Ümit T. ağır yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Balıkpazarı kordon bölgesinde çıkan silahlı kavga Ümit T. (52) isimli şahıs vurularak yaralandı. Olayla ilgili bir kişi, suç aleti silahla polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. İlk müdahalesi polisler tarafından yapılan Ümit T., ambulansla Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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