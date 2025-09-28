Haberler

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay ardından hastanede gerginlik yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi silahla yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. İki grup arasında daha önceye dayanan husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla defalarca ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acil servis karıştı

Kavgayı duyan iki tarafın akrabaları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde kavga etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

