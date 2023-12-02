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Bursa'da Şiddetli Yağmur Sonucu Mesudiye Mahallesi Sular Altında

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Bursa'da geçtiğimiz gün şiddetli yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yeri sel nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Ekiplerin çalışması devam ederken, sular altına kalan Mudanya ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi ise yetkililerden yardım bekliyor.

Bursa'da geçtiğimiz gün şiddetli yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yeri sel nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Ekiplerin çalışması devam ederken, sular altına kalan Mudanya ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi ise yetkililerden yardım bekliyor.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli yağmur, sel ve heyelana yol açtı. Mudanya ilçesinde birçok mahalle ve ilçe merkezi yağış nedeniyle sular altında kaldı. BUSKİ ekipleri hayatı normalleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yine ilçeye bağlı Mesudiye Mahallesi iki gündür sular altında. Bir çok ev ve işyeri göle dönerken, vatandaşlar yetkilerden çözüm için yardım bekliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mesudiye Mudanya Bursa Bursa Doğal Afet Hava Durumu 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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