Bursa'da Şiddetli Rüzgar Sedir Ağaçlarını Uçurdu
Gemlik ilçesinde bir binanın terasında bulunan sedir, şiddetli rüzgarın etkisiyle başka bir binanın çatısına uçtu. Olayda polis ekipleri trafiği kapatırken, sedirin rüzgarın durulması ile kaldırılacağı öğrenildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde binanın terasında bulunan sedir, şiddetli rüzgarın etkisiyle başka bir binanın çatısına uçtu.
Edinilen bilgilere göre, bir binanın terasında bulunan sedir, rüzgarın etkisiyle başka bir binanın çatısına uçtu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, çatıda duran sedirin rüzgarın durulması ile kaldırılacağı öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa