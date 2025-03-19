Bursa'da Şiddetli Rüzgar Sedir Ağaçlarını Uçurdu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde binanın terasında bulunan sedir, şiddetli rüzgarın etkisiyle başka bir binanın çatısına uçtu.

Edinilen bilgilere göre, bir binanın terasında bulunan sedir, rüzgarın etkisiyle başka bir binanın çatısına uçtu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, çatıda duran sedirin rüzgarın durulması ile kaldırılacağı öğrenildi. - BURSA