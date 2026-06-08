Haberler

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa otobanında seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildikten sonra alev aldı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangın anları amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa otobanında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Dumanlar, kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
Ederson'un Aziz Yıldırım'ı neden aradığı ortaya çıktı

Seçim bitince neden telefona sarıldığı ortaya çıktı

Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı

Savaş yeniden başladı! Okullar tatil edildi, halk sığınaklara kaçtı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı

7,8'lik deprem kamerada! Okuldaki onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Füze saldırıları uçuşları iptal ettirdi: Havadaki uçaklar rota değiştirdi

Beyrut diye bindiler, kendilerini o ilimizde buldular!

Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek

Otokoç saldırılarının nedeni belli oldu! Kameraya alıp paylaşmışlar