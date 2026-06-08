Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Bursa otobanında seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildikten sonra alev aldı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangın anları amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, Bursa otobanında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Dumanlar, kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı