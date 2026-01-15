Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Ömer O. yönetimindeki 16 AIT 746 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA