Haberler

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Ömer O. yönetimindeki 16 AIT 746 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap