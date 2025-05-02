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Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, duman çıkararak alev topuna döndü. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, alev topuna döndü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 16 EY 069 plakalı araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek uzaklaştı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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