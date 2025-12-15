Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başlayan elektrikli otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevrede paniğe neden olan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA