Bursa'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir elektrikli otomobilde ani bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başlayan elektrikli otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevrede paniğe neden olan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
