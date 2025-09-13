Haberler

Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan arıza nedeniyle alev aldı. Sürücü, durumu fark edip aracı kenara çekti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bursa'da seyir halindeki bir araç, motor kısmından çıkan arıza nedeniyle bir anda alev aldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince, durumu fark eden sürücü, aracı hemen sağa çekti. Bir anda alevlerin sardığı araç alev topuna dönünce ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak alevleri söndürdü.

Polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

İki polisimizi şehit eden saldırgan hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.