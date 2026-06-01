Servis minibüsünün lastiği patladı, direğe çarptı: 6 yaralı

Bursa-İzmir Karayolu'nda seyir halindeki servis minibüsünün lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç önce reklam levhalarına, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve 5 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.19 sıralarında Bursa-İzmir Karayolu'nun Görükle mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 16 S 1032 plakalı servis minibüsü Bursa istikametinden İzmir yönüne seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs önce yol kenarındaki reklam levhalarına çarptı, ardından elektrik direğine vurup yeşil alanda durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.Ç. ile araçta bulunan B.Y., M.E.Ç., E.A., E.Y. ve E.Ö. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
