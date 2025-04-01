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Bursa'da Servis Aracı Kaza Yaptı: 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

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Bursa'da yağışlı havanın neden olduğu kazada, kontrolden çıkan bir servis aracı refüje girdi. Kazada aynı aileden 1 bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil ekip sevk edildi.

Kontrolden çıkan servis aracı refüje girdi: 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı

Servis Aracı refüje daldı, aynı aileden 1'i bebek öldü 5 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı refüje girdi. Aynı aileden bir bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. İdaresindeki servis minibüsü Yalova istikametine seyir halindeyken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüje uçtu. Yan yatan araçta çevredekiler yardıma koşarken 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı aileden biri bebek 6 yaralıyı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğsem Akşa bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, aile bireylerinin bir akrabasının asker uğurlamasına giderken kazaya karıştığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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