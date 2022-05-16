Öldürmeyen Allah öldürmüyor! İşte 1 saniye farkla yaşama tutunan ailenin o anları - Haberler

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Öldürmeyen Allah öldürmüyor! İşte 1 saniye farkla yaşama tutunan ailenin o anları

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Öldürmeyen Allah öldürmüyor! İşte 1 saniye farkla yaşama tutunan ailenin o anları

Bursa'da misafirlikten çıkan bir aile kapının önünde sohbet ettikten sonra araçlarına binmek için yürümeye başladı. Aradan bir saniye geçmeden hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

BURSA (İHA) - Akrabalarına misafirliğe gelen aile gidecekleri sırada kapının önünde vedalaştı. Vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için hareket ailenin kapının önünden ayrılmasından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazadan kıl payı kurtulan misafirlerin ise şok geçirdiği anlar kameradan görüldü.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Başköy, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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