Salça yapan kadın ölümle burun buruna geldi! 4 parmağı koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde salça yapan 50 yaşındaki kadın, parmaklarını makineye kaptırdı. 4 parmağı kopan kadın hastaneye kaldırıldı.
PARMAKLARINI SALÇA MAKİNESİNE KAPTIRDI
Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Cemiyet Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsen.K. (50) isimli kadın salça yaparken parmaklarını salça makinesine kaptırdı.
4 PARMAĞI KOPTU
Sol elinin 4 parmağı kopan Birsen K. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Birsen K. parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa