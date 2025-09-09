Salça yapan kadın ölümle burun buruna geldi! 4 parmağı koptu

Bursa'da parmaklarını salça makinesine kaptıran kadının 4 parmağı koptu.

PARMAKLARINI SALÇA MAKİNESİNE KAPTIRDI

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Cemiyet Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsen.K. (50) isimli kadın salça yaparken parmaklarını salça makinesine kaptırdı.

4 PARMAĞI KOPTU

Sol elinin 4 parmağı kopan Birsen K. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Birsen K. parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.