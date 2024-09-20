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Bursa'da Sahte Evrakla Oturma İzni Çıkaran Şüphelilere Operasyon: 3 Tutuklama

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Bursa'da turizm acentesi altında faaliyet gösteren şahıslar, sahte evrak düzenleyip yurt dışında yaşayan yabancı uyruklulara oturma izni çıkartmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda 41 sahte kimlik belgesi ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

Turizm acentesi altında yabancı uyruklu şahıslara oturma izni çıkartan şüphelilere operasyon: 3 tutuklu

Oturma izni almak için sahte evrak basan şüpheliler operasyonla yakalandı

BURSA - Bursa'da turizm acentesi altında yurt dışında yaşayan yabancı uyrukları kişilerin kimlik, ehliyet ve ikamet izin kartlarının kopyasını bastırıp, ders kitaplarının arasında kargo olarak Fransa'ya gönderen şüphelilere operasyon düzenlendi. Oturma izni almak için sahte evrak düzenleyen 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler danışmanlık ve turizm acentesi altında faaliyet gösteren iş yerlerini yakından takibe aldı. Turizm acentesi adı altında yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu şahıslara, yaşadıkları ülkelerin; kimlik kartlarını, ikamet izin kartlarını, sürücü kartlarını asıllarına benzer şekilde bastırarak bahse konu acenteler tarafından bir kargo ile yurt dışına gönderildiğini tespit edildi. Kargoların gönderildiği kargo şubesi ile irtibata geçen ekipler, şüpheli şahıslar tarafından kargoya verilmek üzere 27 adet kargonun bulunduğu görülmüş yapılan incelemede; ders notlarının arasına zarf içine konularak gizlemek suretiyle; çeşitli ülkelere ait kimlik kartı, sürücü kartı, ikamet izin kartı olmak üzere toplam 41 adet sahte kartın Fransa' ya gönderilmek üzere yakalandı.

Belirtilen kargo paketlerini kargo firmasına getiren şüpheli şahıslara ait 3 işyeri ve ikametlerine yapılan operasyonda; A.K., A.K.E.A isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, işyerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet gönderime hazır çeşitli ülkere ait sahte kimlik belgesi, 3 adet bilgisayar kasası, Bir adet hard disk, 4 adet cep telefonu, Muhtelif kargo ambalaj malzemeleri, 10 adet Arapça yazılı mühür ıstampa baskı metaryeli, bir adet tablet, bir adet para sayma manikası, çok sayıda Arapça yazılı döküman ve 14.524 Amerikan Doları, 400 Euro, 5.154 TL para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alınan A.K., A.K.E.A. ve olaya aracı olan S.J. isimli toplam 3 şahıs, haklarında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da Sahte Evrakla Oturma İzni Çıkaran Şüphelilere Operasyon: 3 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Turizm Güncel Bursa Suç

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