Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 4 Ton Ele Geçirildi

Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 4 Ton Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sahte alkol üretim ve ticaretine karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Bursa'da sahte alkol ve içki üretimi ile ticaretinin, kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 ton sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte alkol ve içkiye yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları operasyonda S.Ö. isimli şahsın fermantasyon yöntemiyle sahte alkol üretimi yaptığını ve bu alkolleri el altından piyasaya sürerek kazanç elde ettiğini tespit etti. Takibe alınan şüphelinin Mudanya ilçesinde bulunan depoda üretim yapması üzerine ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyon sonrası, 4 ton sahte alkol ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Sahte alkollü içki üretim ve ticareti yapan, toplum sağlığını hiçe sayan, haksız kazanç elde ederek devletimizi vergi yönünden zarara uğratan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık bursa

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak? Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.