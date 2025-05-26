Bursa'da Sahilde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Bursa'da Sahilde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
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Mudanya ilçesi sahilinde bulunan cesedin 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mehmet Alper'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan cesedin Mehmet Alper'e ait olduğu tespit edildi.

Mudanya ilçesi sahilinde öğle saatlerinde suda hareketsiz bir şahıs gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı çalışma yürüttü. Yapılan incelemede cesedin 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mehmet Alper'e ait olduğu tespit edildi. Alper için daha önce kayıp başvurusunun yapılmadığı öğrenilirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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