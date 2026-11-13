Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaşan lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaşan lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.

Bursa'da etkisini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatte yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar, sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ilerlemekte zorlanırken, rüzgarın şiddeti kameralara yansıdı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, dışarıda bulunanların ise çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaşımı değiştirecek proje! 2,5 saatlik yol 35 dakikaya inecek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek21

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek
3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Ünlü komedyen Anthony Clark hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Milyonları güldüren ünlü komedyenden acı haber! Ölüm nedeni açıklandı
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok

Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha