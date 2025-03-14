Bursa'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayında İki Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da 18 yaşındaki genci önce darbedip, ardından pompalı tüfekle yaralayan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 12 Mart'ta merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yakup A.'yı takip eden husumetli arkadaşları yol üzerinde lise öğrencisi genci yakalayıp darbetti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, genç öğrenciyi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan 18 yaşındaki Yakup A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardında Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çok sayıda kamera incelendi, şüpheliler yakalandı

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan çok sayıda kamerayı mercek altına aldı. Yapılan tahkikat sonucu şüpheli Mert Ali A. ile kardeşi Deniz Yusuf A. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA