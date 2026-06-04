Bursa'da aranan hükümlüler ve uyuşturucu tacirlerine operasyon

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Yapılan kontrollerde H.D. isimli şahsın "Silahla Tehdit" suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında yakalanan H.A. isimli şahsın ise "Nitelikli Yağma" suçundan arandığı ve hakkında 12 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Z.D. ve S.A. isimli şahısların ikametlerinde adli arama yapıldı. Aramalarda 806,59 gram metamfetamin ile 169,55 gram salvia maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı