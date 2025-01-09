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Bursa'da polis kovalamacası: Ehliyetsiz gençler suç pazarlığı yaptı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, polis ekiplerinin durdurmak istediği araç sürücüsü 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından araç durduruldu. Ehliyetsiz gençlerin araç sahipliği üzerine yaptıkları suç pazarlığı kameraya yansıdı.

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayıp kaçan gençler, ekipleri peşine taktı. Yaklaşık 10 kilometre kaçan 4 arkadaş ehliyetsiz çıkınca aralarında suç pazarlığı döndü. O anlar kameraya yansıdı. Olay saat 23.00 sırlarında meydana geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi ekiplerin devriye attığı esnada şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Fakat sürücü ekiplerin 'dur' ikazına uymak yerine gaza basınca kovalamaca başladı.

YAKALANINCA SUÇ PAZARLIĞI YAPTILAR

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonrası çıkmaz yola giren sürücü polis ekiplerince araçtan çıkarıldı. Trafik ekiplerinin gelmesiyle suç pazarlığı yapan gençler aracı arkadaşlarının sürdüğünü iddia etti. Trafik ekiplerinin gelmesiyle araç sürücünün babası ruhsat sahibine teslim edilirken, sürücüye ve araç sahibine toplamda 40 bin lira idari ceza uygulandı.

Bursa'da polis kovalamacası: Ehliyetsiz gençler suç pazarlığı yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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