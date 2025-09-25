Bursa'da Polis Ekiplerinden Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Bursa'nın Kestel ilçesinde polis ekipleri sahaya inerek dolandırıcılara göz açtırmamak için vatandaşları tek tek uyardı. Pazar yerleri, parklar ve kalabalık bölgelerde yapılan uygulamada broşür dağıtan ekipler, dolandırıcılık yöntemlerini anlatarak vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için ilçede geniş çaplı bir bilgilendirme çalışması yaptı. Polisler, özellikle pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara tek tek ulaşarak muhtemel dolandırıcılık yöntemlerini anlattı.

Ellerinde bilgilendirme broşürleriyle sahaya çıkan ekipler, vatandaşlara "Kesinlikle tanımadığınız kişilere para göndermeyin, telefonla arayan ve kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtan şahıslara inanmayın" uyarısında bulundu.

Yoğun ilgi gören çalışmada, polis ekiplerinin vatandaşlarla birebir sohbet ederek anlattıkları güvenlik tedbirleri cep telefonu kameralarına da yansıdı. Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA