Bursa'da kundakçının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir pizza zincirine ait iki şube kundaklandı. Şüphelinin, iş yerlerine benzin döküp ateşe verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir pizza zincirine ait iki şubenin kundaklanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan şüphelinin iş yerlerini ateşe verdiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi Alim Sokak'ta bulunan aynı pizza zincirine ait iki ayrı şubede meydana geldi. İddiaya göre. A.G. isimli şahıs önce İhsaniye'deki şubeye giderek iş yerini ateşe verdi. Şüpheli daha sonra Beşevler'de bulunan aynı zincire ait diğer şubeye giderek burada da kundaklama gerçekleştirdi.

Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, kundaklama anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin iş yerlerinin önüne gelerek benzin döküp ateşe verdiği anlar yer aldı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD dünyayı tedirgin eden hamleyi yaptı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

Devlet yetkililerinin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklama

İş adamının korkunç ölüm nedeni, otopsiden çıktı
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vasiyetini açıklamıştı, defnedileceği yer belli oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var

Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklama

İş adamının korkunç ölüm nedeni, otopsiden çıktı
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu vefat etti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu hayatını kaybetti
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay