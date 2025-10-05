Bursa'da Petshopta Taciz İddiası: Aile İşletmeyi Bastı

Bursa'da iddiaya göre, petshopta çalışan bir kişi, alışveriş için gelen küçük yaştaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu öğrenen aile işletmeyi basıp, dükkan sahibini darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre petshopta çalışan bir kişi, işletmeye gelen kız çocuğunu taciz etti. İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine bildirdi. Öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi.

O anlar kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. - BURSA