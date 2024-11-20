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Bursa'da Pazarcıların Yer Kavgası Kameralara Yansıdı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki pazarcı arasında yer meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar amatör kameralarla kaydedildi.

Pazarcıların yer kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da pazarcıların yer kavgası boks ringini aratmadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 pazarcı yer meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Pazar alanını boks ringine çeviren pazarcıların kavgası, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Bursa'da Pazarcıların Yer Kavgası Kameralara Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
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