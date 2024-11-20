Bursa'da Pazarcıların Yer Kavgası Kameralara Yansıdı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki pazarcı arasında yer meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar amatör kameralarla kaydedildi.
Pazarcıların yer kavgası kamerada
BURSA - Bursa'da pazarcıların yer kavgası boks ringini aratmadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 pazarcı yer meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Pazar alanını boks ringine çeviren pazarcıların kavgası, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.