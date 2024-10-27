Bursa'da Patronunu Bacağından Vurarak Yaraladı

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişi, husumetlisini bacağından vurarak yaraladı. Şüphelinin, tazminatını vermediği gerekçesiyle patronunu vurduğu öğrenildi.

Olay, 04.30 sıralarında Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.S., husumetlisi olduğunu iddia ettiği Hüseyin B.'yi terminale kadar takip etti. Terminalde tartışan ikiliden İ.S., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hüseyin B.'nin bacağına ateş etti. Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, silahını bırakarak polise teslim oldu.

Vatandaşlar film izler gibi izledi

Yaralı Hüseyin B.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, terminal içerisindeki vatandaşlar durumu film izler gibi izledi. Bacağından yaralanan Hüseyin B., ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İ.S. polis merkezine giderek teslim olurken olayın detaylarını ifadesinde anlattı. Patronu Hüseyin B.'nin tazminatını vermediğini ve bu nedenle vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA