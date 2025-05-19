Bursa'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Bursa'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
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İnegöl'de üç patenli genç, motosikletin arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

Patenli gençlerin tehlikeli hareketleri kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençlerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler endişe neden oldu.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde 3 patenli genç, hareket halindeki bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yoğun araç trafiğinin olduğu yolda gençlerin bu sorumsuz davranışı, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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