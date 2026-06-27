Bursa'da freni boşalan otomobil eve girdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yokuş üzerinde park halindeki bir otomobilin freni boşalınca kontrolden çıkarak 3 katlı ahşap bir eve çarptı.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş üzerinde park halinde bulunan otomobil, iddiaya göre freni boşalınca hareket ederek kontrolden çıktı. Yokuş aşağı ilerleyen otomobil, 3 katlı ahşap bir eve çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilde ve çarptığı ahşap evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri her ihtimale karşı çevrede güvenlik önlemi oluştururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı