Haberler

Bursa'da freni boşalan otomobil eve girdi

Bursa'da freni boşalan otomobil eve girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yokuşta park halindeki bir otomobilin freni boşalınca kontrolden çıkarak 3 katlı ahşap bir eve çarptı. Olayda yaralanma olmazken, araçta ve evde maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yokuş üzerinde park halindeki bir otomobilin freni boşalınca kontrolden çıkarak 3 katlı ahşap bir eve çarptı.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş üzerinde park halinde bulunan otomobil, iddiaya göre freni boşalınca hareket ederek kontrolden çıktı. Yokuş aşağı ilerleyen otomobil, 3 katlı ahşap bir eve çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilde ve çarptığı ahşap evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri her ihtimale karşı çevrede güvenlik önlemi oluştururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor