Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde park halindeki bir motosiklet aniden alev aldı. Kısa sürede yangın büyüyerek motosikleti tamamen küle çevirdi. Olay anı çevredeki kameralarca kaydedildi.
Bursa'da park halindeki motosiklet alev alev yandı
BURSA - Bursa'da bir motosiklet park halindeyken alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler iki tekerlekli aracı küle çevirdi.
Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün park halinde bıraktığı motosiklet, çöp konteynırlarının yanında bir anda alev aldı. Alevlerin hızla sardığı motosiklet küle dönerken, çevredekilerin müdahalesi yetersiz oldu. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.