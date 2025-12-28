Haberler

Bursa'da park halindeki midibüste çıkan yangın otomobile sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir servis midibüsünde çıkan yangın, yanındaki otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Olayda midibüs kullanılamaz hale geldi, otomobilde de hasar oluştu.

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Güllük Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında park halindeki bir servis midibüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, midibüsün yanında bulunan otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında servis midibüsü kullanılamaz hale gelirken, otomobilde de hasar oluştu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
