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Park halindeki otomobiller alev topuna döndü

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki üç otomobil alev topuna döndü. Site sakinleri büyük panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da park halindeki üç otomobil, alev topuna döndü. Site sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bursa'nın Gemlik ilçesi Dörtyol mevkii Baytaş Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin alt kısmında bulunan otoparktan yükselen dumanlar, bir anda alevlendi. Park halindeki üç otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederken, site sakinleri büyük korku yaşadı. Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken, alevlerin diğer araçlara ve yapılara sıçraması önlendi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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