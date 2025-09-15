Haberler

Bursa'da Oyun Parkında Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Panik Yarattı

Bursa'da Oyun Parkında Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Panik Yarattı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oyun parkında oynayan 7-8 yaşındaki bir çocuk, yorgun merminin hedefi oldu. Kalçasından vurulan çocuk hastaneye kaldırıldı ve polis, merminin kaynağını araştırıyor.

Bursa'da oyun parkında oynayan 7-8 yaşlarındaki bir çocuk, yorgun merminin hedefi oldu.

Olay, dün 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynarken aniden yere yığılan 7-8 yaşlarındaki bir çocuğun vurulduğunu gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Küçük çocuğun kalçasına yorgun mermi isabet ettiği anlaşılırken, yaralı çocuk ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kurşunun hangi silahtan ateşlendiğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. - BURSA

