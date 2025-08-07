Bursa'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Bir Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Bir Sürücü Ağır Yaralandı
İnegöl ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir otomobilin akaryakıt istasyonunda park halindeki tıra çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunda park halinde olan tıra çarptı; sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 11.42 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Furkan P.(26) yönetimindeki 16 ANM 282 plakalı volkswagen marka otomobili iddiaya göre bir araç sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, yolun sağında bulunan akaryakıt istasyonunda park halindeki 34 JA 7602 tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan genç sürücü şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

