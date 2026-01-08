Bursa'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücü yaralandı. Kazanın sonrası hastaneye kaldırılan yaralı için polis soruşturma başlattı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolunda meydana geldi. Hasan G. (18) yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ara sokaktan çıkan Hakan Y. (41) yönetimindeki 16 PK 840 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa