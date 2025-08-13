Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yavru Ayı Telef Oldu

Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yavru Ayı Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu. Araçta maddi hasar oluşurken, olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Mert E. (24) yönetimindeki 16 BMH 449 plakalı otomobil, karayoluna çıkan yavru ayıya çarptı. Araçta maddi hasar meydana gelirken ayı da telef oldu. Kaza yerine jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, telef olan ayı ise temizlik ekiplerince alınıp toprağa gömüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Askeri operasyona ramak kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.