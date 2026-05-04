Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı, vücudunda kırık tespit edilen kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karacabey ilçesi Runguşpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsünün motosiklete çarpması sonucu kurye Mustafa A. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Mustafa A., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

