Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
Bursa-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı, araç alev topuna dönerken sürücü çaresizce izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araçta maddi hasar oluştu.

Bursa'da bir otomobilin motorunda seyir halindeyken yangın çıktı, Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa- İzmir Otoyolu Görükle Hal Kavşağı mevkiinde Görükle istikametinde meydana geldi. Ahmet Y. idaresindeki 07 NYM 70 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Kısa süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, otomobilinin yanışını çaresizce izledi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

