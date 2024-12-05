Bursa'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Bursa'da bir otomobil sitenin beton korkuluklarını aşıp takla attı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesinde seyir halindeki sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir siteye ait beton korkuluklara aşıp takla attı. Kazayı görenler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA