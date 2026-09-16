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Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 14 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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