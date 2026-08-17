Haberler

Bursa'da Otomobil Bariyerleri Aşıp Tarlaya Uçtu: Sürücü Kazayı Yara Almadan Atlattı

Bursa'da Otomobil Bariyerleri Aşıp Tarlaya Uçtu: Sürücü Kazayı Yara Almadan Atlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak boş bir tarlaya uçtu. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak boş tarlaya uçtu. Kazada sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Samanlı Otoban Bağlantısı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak tarlaya uçtu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtularak kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Mekke Anlaşması'na tam destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

Trump'tan Türkiye'nin iki ülkeyle imzaladığı anlaşmaya tam destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Ormana götürdükleri gence dehşeti yaşatıp kaçtılar: 1 yaralı, 4 gözaltı

Ormana kaçırdıkları gence dehşeti yaşatıp kayıplara karıştılar
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı

İşten çıkıp eve gidiyorlardı! Facia beklenmedik anda yaşandı
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

Flört uygulaması üzerinden tanıştı, hesabı görünce şoku yaşadı
Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Bu takımı kim durduracak? 2'de 2 yaptılar
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü