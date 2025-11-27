Haberler

Bursa'da Otomobil Alev Alev Yandı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde hareket halindeki bir otomobil motor kısmından duman çıkması üzerine araç park edilip itfaiyeye haber verildi. O sırada alev alan araçta patlamalar meydana gelirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev topuna döndü. Patlamanın da yaşandığı yangın, bir başka vatandaş tarafından böyle kayda alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (61) yönetimindeki 16 SOJ 03 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Patlamaların da meydana geldiği yangında, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.

Yaşanan o anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
