Genç avukat taksinin altında kaldı, çok sayıda kişi çıkarmak için seferber oldu

Bursa'da otobüse binmek isterken taksinin altında kalan genç bir avukat ağır yaralandı. Kaza anı ve taksinin altında kalan genç avukatı çıkarmak için çok sayıda kişinin seferber olduğu anlar kameraya yansıdı. Bir süre taksinin altında sürüklenen kadın, çevredekilerin bağırması üzerine duran sürücünün ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Altıparmak Caddesi üzerindeki Şehabettin Paşa Otobüs Durağı önünde meydana geldi. İsmail Ç. idaresindeki 16 T plakalı taksi, durakladığı yerden hareket ederek Altıparmak Caddesi'ne çıkış yapmak istedi. Bu sırada henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne doğru yürüyen avukat Berşan U., taksi sürücüsünün fark etmemesi sonucu aracın çarpmasıyla altında kaldı. Bir süre taksinin altında sürüklenen avukat, çevredeki vatandaşların bağırarak sürücüyü uyarması üzerine aracın durmasıyla, çevredeki vatandaşların yardımı ile taksinin altından çıkarılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berşan U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı