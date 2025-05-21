Bursa'da Otobüs Şoförünün Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Bursa'da Otobüs Şoförünün Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü
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Orhangazi'de bir otobüs terminalinde, bir şoför başka bir sürücüyü küfür iddiasıyla silahla vurarak yaraladı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobüs terminalinde bir şoför, küfür ettiği iddiasıyla başka bir firmanın sürücüsünü silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tur firmasında şoför olarak çalışan Enis Y. (54), arkasından küfür ettiğini iddia ettiği başka bir firmanın çalışanı Tahir B. (63) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmada Enis Y. silahla Tahir B.'yi yaraladı. Tabanca sesleri ilçe merkezindeki terminal çevresinde paniğe neden olurken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Tahir B. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahir B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Enis Y. ise ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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