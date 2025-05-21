Bursa'da Otobüs Şoförünün Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otobüs terminalinde bir şoför, küfür ettiği iddiasıyla başka bir firmanın sürücüsünü silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tur firmasında şoför olarak çalışan Enis Y. (54), arkasından küfür ettiğini iddia ettiği başka bir firmanın çalışanı Tahir B. (63) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmada Enis Y. silahla Tahir B.'yi yaraladı. Tabanca sesleri ilçe merkezindeki terminal çevresinde paniğe neden olurken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Tahir B. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahir B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Enis Y. ise ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA