Nilüfer'de otobüsü satırla bastı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otobüste tartışmaya başlayan tartışma kavgaya dönünce, taraflardan biri otobüsü satırla bastı. Korku dolu anlar kameraya yaşadı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde otobüste tartışmaya başlayan iki yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Artan tansiyon sonrası kavgaya tutuşan şahıslardan biri otobüsün içini satırla basıp, tartıştığı kişinin üzerine savurdu. Ciddi yaralanmaktan kıl payı kurtulan kişi ve otobüsteki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA