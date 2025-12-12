Haberler

Nilüfer'de otobüsü satırla bastı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otobüste yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada biri satırla otobüsün içini bastı ve diğer yolcunun üzerine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde otobüste tartışmaya başlayan iki yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Artan tansiyon sonrası kavgaya tutuşan şahıslardan biri otobüsün içini satırla basıp, tartıştığı kişinin üzerine savurdu. Ciddi yaralanmaktan kıl payı kurtulan kişi ve otobüsteki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar kameraya anbean yansıdı. - BURSA

