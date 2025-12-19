Haberler

Yürekler ağza geldi, yolcu otobüsü otomobili metrelerce savurdu

Yürekler ağza geldi, yolcu otobüsü otomobili metrelerce savurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolcu otobüsü, önünde ani fren yapan otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, ciddi yaralanmaların olmaması rahat bir nefes aldırdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilin ani fren yapması sonucu yolcu otübüsü otomobili metrelerce sürükledi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, kazada ciddi bir yaralanmanın olmaması yüreklere su serpti.

Kaza, Osmangazi ilçesi Ovaakça mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü, önünde ilerleyen otomobilin ani fren yapmasını geç fark etti. Şoförün yaptığı ani fren yeterli olmayınca otobüs, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce öne savruldu. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanmanın yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Malatya'da trenin çarptığı genç öldü

Liseli gençten acı haber! Karşıya geçerken trenin altında kaldı
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Emeklilik için borçlanma oranları değişti! 1 Ocak'tan itibaren yüzde 45 olacak

Emekli olmayı düşünenlere kötü haber! Artık daha fazla ödeyeceksiniz
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
title