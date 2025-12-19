Yürekler ağza geldi, yolcu otobüsü otomobili metrelerce savurdu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilin ani fren yapması sonucu yolcu otübüsü otomobili metrelerce sürükledi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, kazada ciddi bir yaralanmanın olmaması yüreklere su serpti.

Kaza, Osmangazi ilçesi Ovaakça mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü, önünde ilerleyen otomobilin ani fren yapmasını geç fark etti. Şoförün yaptığı ani fren yeterli olmayınca otobüs, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce öne savruldu. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanmanın yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA