Bursa'da Otobüs Denetimleri Sıklaştırıldı

Bursa'da Otobüs Denetimleri Sıklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey İlçesi'nde Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere yönelik denetimleri artırarak emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı ve trafik kurallarına uyulmasını sağlamak için sürücüleri uyardı.

Bursa'nın Karacabey İlçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Bursa-İzmir ve Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Karacabey Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler Bursa-İzmir ve Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde durdukları otobüslerde yolculara yönelik emniyet kemer kullanımının ne kadar hayati bir konu olduğu ve emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmasında bulundu. Denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca denetimlerde otobüs şoförlere kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı. Otobüslerde bulunan yolculara ise emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak kabin memurlarının bu konuyla ilgili duyarlı bulunması hatırlatıldı.

Ekipler, yolcu taşımacılığı yapan 250 aracı denetleyerek bunlardan 26 tanesine farklı maddelerden cezai işlem uyguladı. Tüm sürücü ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri kullanımının önemi ve zorunluluğu hususlarında uyarılarda bulunuldu. Otobüs şoförlerine yönelik denetim ve kontrollerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi

Mütalaa açıklandı, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

Trump piyasaların beklediği haberi verdi! Dev anlaşma tamam
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin tavrı dikkat çekti
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası cenaze töreninde buluştu
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.