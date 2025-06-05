Bursa'da Oto Tamircisinde İş Kazası: Kaynar Su Yaraladı

Bursa'da Oto Tamircisinde İş Kazası: Kaynar Su Yaraladı
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İnegöl'de bir oto tamircisinin radyatörü açtığı esnada kaynar suyun fışkırması sonucu vücudunda ikinci derece yanık oluştu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisinde meydana gelen iş kazasında, radyatörden fışkıran kaynar su tamirciyi yaraladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 4. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde yaşandı. Oto tamircisi Cesur T. (27), onarım çalışması sırasında aracın motor kısmındaki radyatör kapağını açtı. Bu esnada radyatörden aniden fışkıran kaynar su, tamircinin vücuduna sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Cesur T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tedavisinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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