Bursa'da Orman Yangınına Havan ve Karadan Müdahale

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve toplam 62 personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Yangının köy yerleşim alanlarını tehdit etmediği, sadece ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi. - BURSA